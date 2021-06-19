Erdoğan: Türkiye'de tatil yapan turist, ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde turizm sektörünü ayakta tutmak için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanımız, yurt içinde ve yurt dışında gereken her adımı attı. Adeta 'kısa mesafe koşucusu' diyeceğim, 'maraton' biraz uzun olur, gidilmedik ülke bırakmadı. Bir taraftan Almanya, bir taraftan İngiltere, bir taraftan Rusya, bu görüşmeler yapılırken biz de telefon diplomasimizi yoğun bir şekilde devam ettirdik. Hamdolsun sonunda bu ülkelerden müjdeler geldi" ifadesini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de tatil yapan turist, ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Güzelliklerimizle, tarihi zenginliklerimizle, hizmet standartlarımızla, uygun fiyatlarımızla hem ülkemizi tercih edenler kazanıyor, hem Türkiye kazanıyor. Bu kazan kazan politikasıyla turizmdeki yerimizi daha da yukarı çıkartacağız.

'Biz ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız'

Turizm, tıpkı inşaat gibi pek çok sektörü besleyen, destekleyen, zincirleme katma değer oluşturan bir alandır. Bilhassa Akdeniz coğrafyasındaki ülkelerin çoğunun ekonomi itibariyle belkemiği turizm olmuştur. Ülkemizin bu zenginlikten hala hak ettiği payı almadığına inanıyoruz. Her ne kadar salgın döneminde sektöre verdiğimiz destekleri birileri eleştiri konusu haline getirse de, biz ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız.

İnşallah KDV noktasındaki desteği de, Mehmet Bey bayağı sıkıştırdı, sonunda haziran sonuna kadar uzattık. Herhalde yeter. Mehmet Bey diyor ki; 'Bir ay daha uzatalım.' Pazartesi günü kabine toplantımız var, bunu tekrar masaya yatırırız. Kabine toplantısından sonra yapacağım Ulusa Sesleniş'te inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz."

Erdoğan, sözlerini "Turizm sektörümüzün tüm mensuplarına bu kalkınma mücadelesinde ülkemize yaptıkları katkı için şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlere en güzel hizmeti verecek NG Phaselis Bay Oteli'nin sektöre ve Güral ailesine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye noktaladı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında konuşuyor https://t.co/JEpl7B7sH5 — AA Canlı (@AACanli) June 19, 2021

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Cumhurbaşkanımız @RTErdogan: Turizm sektörümüzün tüm mensuplarına bu kalkınma mücadelesinde ülkemize yaptıkları katkı için şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/B9DY9Vy12z — AK Parti (@Akparti) June 19, 2021

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