İstanbul'da deprem

İstanbul'da Kartal merkezli meydana gelen depremin büyüklüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 3.9 olarak açıklandı. Deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.

Depremin ardından yaşanan gelişmeler şöyle:

15:40 Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili olarak Odatv'ye konuştu. "Asıl büyük İstanbul depreminin olmasının beklenildiği yerden çok uzak bir bölgede gerçekleşti. Bu iyi haber" diyen Ercan, şöyle devam etti:

"Yaşanan, yerel gerginlik boşalmasıdır. Daha büyük bir deprem yaratması söz konusu değildir. Deprem bilimciler umarım şüpheli açıklamalar yapmaz. Beklenen İstanbul depreminin ayak sesleri değildir bunlar. Bu depremcikle ilgili 'Büyük İstanbul depreminin ayak sesidir' demek bilime aykırıdır."

15:33 - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında "İstanbul’un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul" paylaşımında bulundu.

İstanbul’un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak #deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 19, 2021

​Deprem neden şiddetli hissedildi?

15:28 - Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Haber Global'de yaptığı açıklamada "17 Ağustos depreminden sonra kuzeye doğru giden hatlarda depremler oldu. Kartal, Tuzla gibi. Yalova-Çınarcık fayını otoyol gibi görürsek bu da kuzeye giden kollarda olan depremlerden biri. Büyük İstanbul depremi Adalar'ın güneyinden geçen fay, onunla ilgisi yok. İkincil kollarda olan depremler. Şehir içinden geçtiği için şiddetini yüksek hissettik" ifadesini kullandı.

15:23 - Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'in "4.2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem. Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerlendirme yapılabilir" dediğini aktardı.

Az önce Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'le konuştum "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem... Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerendirme yapılabilir" dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 19, 2021

15:25 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre;



bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz

Yakacık Çarşı Mahallesi civarında

3.9 büyüklüğünde bir#deprem meydana gelmiştir.



Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.



İlimize geçmiş olsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2021

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı

15:21 - Kandilli Rasathanesi, merkezini Sultanbeyli olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

AFAD: Depremin büyüklüğü 3.9

​15:15 - AFAD, depremin Kartal açıklarında gerçekleştiğini ve büyüklüğünün 3.9 olduğunu açıkladı.

15:08 - İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.