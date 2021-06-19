Deprem bilimci Prof. Ercan: Meydana gelen deprem, büyük depremin ayak sesleri falan değil

İstanbul'da meydana gelen, büyüklüğünü AFAD'ın 3.9, Kandilli Rasathanesi'nin 4.2 olarak açıkladığı depremle ilgili değerlendirme yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Büyük depremin ayak sesleri falan değil" dedi.

İstanbul'un genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, 15.07'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. AFAD'ın merkez üssünü Kartal olarak açıkladığı deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin yaptığı bilgilendirmede, büyüklüğü 4.2 olarak kaydetti. Depremin merkez üssünü Sultanbeyli olarak aktaran Kandilli, derinliğini de 15.1 kilometre olarak duyurdu.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul genelinde şiddetli bir biçimde hissedilen depremi Twitter hesabından değerlendirdi.

Ercan, "İstanbul Kartal'da M3,9 büyüklüğünde gelip geçici bir depremcik oluştu. Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak sesleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum. Öşürtmeli haberlere kulak asmayınız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kartalda M3,9 büyüklüğünde gelip geçici bir depremcik oluştu. Deprem büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak seleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum. Öşürtmeli haberlere kulak asmayınız. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) June 19, 2021

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