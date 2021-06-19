Maltepe'de kadınlardan İstanbul Sözleşmesi protestosu

İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasını protesto eden kadın platformları, Maltepe'de protesto mitingi düzenledi.

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını protesto eden kadınlar, Maltepe'deki miting alanında bir araya geldi.

Birçok sivil toplum kuruluşunun katıldığı miting alanında kadınlar, 'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz', 'Kadın cinayetlerini durduracağız' gibi yazılı dövizler ve pankartlar açtı.

Etkinlik kadın platformlarının temsilcilerinin konuşmalarıyla başladı. Ardından miting alanında, bazı şarkıcılar sahne aldı.