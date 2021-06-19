Prof. Naci Görür'den deprem yorumu: Bu fayın varlığı bu yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen ve kısa süreli paniğe sebep olan depreme dair değerlendirmede bulundu.
Gebze-Tuzla bölgesinin olası Marmara depreminde daha zayıflık bölgesi olacağını belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:
- "Arkadaşlar, bugün Kartal yöresinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem denizde değil karada. 1999 depremlerinden sonra biz Gebze-Maltepe hattı arasında, KAF'ın Adalar koluna paralel bir zayıflık zonunun/fayın varlığını biliyorduk.
- 1999 depremlerinden sonra bu hat üzerinde 2000 ve 2001 yıllarında da 4'lü mertebelerde depremler olmuştu. Hatta o yıllarda ben buralardaki yerel yönetimleri mektup yazarak uyarmıştım. Hatta bu fayın Gebze-Tuzla arasındaki kısmını biz inceledik. O zaman ben TÜBİTAK MAM başkanıydım.
- Bu fayın varlığı bu yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir, çünkü olası Marmara depreminde buralar görece daha zayıflık zonu olarak hareket edecektir. Sevgiyle."
üzerinde 2000 ve 2001 yıllarında da 4’lü mertebelerde depremler olmuştu. Hatta o yıllarda ben buralardaki yerel yönetimleri mektup yazarak uyarmıştım. Hatta bu fayın Gebze-Tuzla arasındaki kısmını biz inceledik. O zaman ben TÜBİTAK MAM başkanıydım.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 19, 2021
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