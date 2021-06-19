Prof. Naci Görür'den deprem yorumu: Bu fayın varlığı bu yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir

üzerinde 2000 ve 2001 yıllarında da 4’lü mertebelerde depremler olmuştu. Hatta o yıllarda ben buralardaki yerel yönetimleri mektup yazarak uyarmıştım. Hatta bu fayın Gebze-Tuzla arasındaki kısmını biz inceledik. O zaman ben TÜBİTAK MAM başkanıydım.