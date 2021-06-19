Kılıçdaroğlu'ndan elleri kirli olduğu için tereddüt eden esnafa: O eli sıkmaktan şeref duyarım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elleri kirli olduğu için uzattığı eli sıkmakta tereddüt eden torna ustası Ergün Hilaloğlu'na "Uzat, uzat o el emekçi eli. O eli sıkmaktan şeref duyarım" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Gaziantep Milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya ile Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, Mavikent Sanayi Sitesi'ne geçti.

Burada esnafla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, bir işyerindeki konuşmasında, siyasetçinin temiz olması gerektiğini ve tek derdinin hizmet etmek olması gerektiğini belirtti.

Gaziantep esnaf ziyareti sırasında torna ustası Ergün Hilaloğlu elleri kirli olduğu için Kılıçdaroğlu’nın uzattığı eli sıkmakta tereddüt edince Kılıçdaroğlu, "Uzat, uzat o el emekçi eli. O eli sıkmaktan şeref duyarım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Şu an esnafın büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyoruz. Sadece Gaziantep'te değil tüm Türkiye'de sıkıntı var. Eğer biz temiz siyaseti getirebilirsek, vatandaşın verdiği vergileri doğru yere harcarsak, bu memlekette işsizlik olmaz, esnaf kazanır ama Allah'ın izniyle çözeceğiz" ifadelerini kullandı.