İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çıkışı: Bu işe niyet eden, bu projeye para veririm diyen oturup bin kez düşünsün

İBB Başkanı İmamoğlu, 26 Haziran'da temeli atılacağı söylenen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Bu işe niyet eden, bu projeye para veririm bu ülkeyi borçlandırırım diyen her akılın oturup bin kez daha düşünmesini öneririm" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep'te gerçekleşen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da bugün gerçekleşen Kandilli Rasathanesi'nin 4.2, AFAD'ın ise 3.9 büyüklüğünde ölçtüğü depreme ilişkin konuşan İmamoğlu, "Düşük şiddetli bir deprem. Günün sonunda bu bir deprem ve bizim önümüze ne zaman ve hangi şiddette geleceği bilinmez. Bu uyarıları alıyoruz" dedi.

Halk TV'den Gül Gündüz'ün haberine göre, İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul'da ki deprem

Arkadaşlarımla sıklıkla görüştük. Hem burada bulunan ilçe belediye başkanlarının sahalarında elde ettiği hem de bizim AKOM'dan elde ettiğimiz bilgilerde herhangi bir hasar ya da yıkım yok. Düşük şiddetli bir deprem. Günün sonunda bu bir deprem ve bizim önümüze ne zaman ve hangi şiddette geleceği bilinmez. Bu uyarıları alıyoruz. İstanbul'da seferberlik çağrısı yapar olduk. Marmara Denizi bir seferberlik çağrısına muhtaç biliyorsunuz. Şimdi deprem keza 20 yılı aşkın süredir, depremi yaşayıp ondan sonra hadi tedbir alalım dediğimiz noktada ne yazık ki geride kaldık. Bunu hızlandırmak ve ileriye dönüştürmek mümkünse kaynaklarınızı en öncelikle buraya ayırmak, İstanbul'u yoracak hatta gereksiz hatta ihanet diye nitelendirdiğimiz bazı düşüncelerin yerine İstanbul'un tümden bu sorununu ortaya kaldıracak hamleleri hep birlikte yapmak durumundayız. Bunun hükümeti, belediyesi, bunun a partisi b partisi yok. Haberci yine kapımızı çaldı öyle diyelim. Umarım ki bu yönde bir ortak akıl sürecini oturtabiliriz. Ne yazık ki zor gözüküyor çünkü İstanbul'da yapılan hamleler olumsuz demedik. Elbette bir şeyler yapıldı ama yapılan hızı ile İstanbul'daki yapı sorununu çözmesi için 100 yıla yakın süreye ihtiyacımız yok. İstanbul'un böyle bir sabrı yok. O bakımdan o zaten rutin dönüşüm şekli. Bize göre 400-500 milyar lira civarında bir kaynak.

Baktığınızda bugün konuşulmayan ya da düşük söylenen, bizim iyi hesaplarla baktığımızda beton kanalın yapılma rakamının bile altında bir bütçeden bahsediyoruz. Çok altında. O kadar bütçeyi bir ülke ne beton kanal için ne de İstanbul'un deprem sonucu bir anda bulamaz ama bu bir seferberlik, bir finans metodu, bir geri dönüş ile ilgili sağlıklı bir çalışma yapıldığında ben 10 ila 15 yıl arasında İstanbul'da bu sorunu büyük oranda çözmüş olabileceğimize inanıyorum.

Bunun içerisinde hükümet, bakanlık, finans kuruluşları, yapı sektörü, mutlaka ve mutlaka sorumluluk alan vatandaş almak zorunda. Elbette ki İBB, ilçe belediyeleri... Bu şekilde çözebiliriz.

'Beton Kanal' çıkışı