HDP binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in evinden ruhsatlı av tüfeği ve kurusıkı tabanca çıktı

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra tutuklanan Onur Gencer'in evinde yapılan aramada, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatına sahip olduğu ve yasal avlanma için bu tüfeği kullanma izninin olduğu belirtildi.