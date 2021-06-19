TEM'de zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Kırkpınar mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İstanbul istikametinde yağış sonrasında yaklaşık 300 metrelik mesafede ardı ardına trafik kazaları meydana geldi. 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada otoyol adeta savaş alanına döndü.

5 kişi yaralandı

Kaza sonrasında otoyolun İstanbul istikameti geçici süreyle trafiğe kapandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce kazada yaralanan Ş.A., E.A., K.T., B.G. ve N.M. isimli 41 YK 468 plakalı kamyon sürücüsü olmak üzere toplam 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza sonrası İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde trafik 2 şeritten verilmeye başlanıldı.

© İHA / Burak Can Tokyürek Kaza sonrası İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Öte yandan, 41 YK 468 plakalı kamyonda bulunan ve yola savrulan keresteler de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yoldan kaldırıldı.