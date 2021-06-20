Anıtkabir Komutanlığı’na suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı için harekete geçti. Anıtkabir'e konulan ticari otomat makineleri nedeniyle Anıtkabir Komutanlığı hakkında ‘'Görevi kötüye kullanma'' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Başkan Tezcan Karakuş Candan, "Cumhuriyetle hesaplaşma yapanlar her fırsatta Anıtkabir'e oyun parkı, giysi bağış kutusu, halı saha gibi müdahaleler yapıyor, şimdi de ticari otomatlar yerleştirdiler. Bu otomatların kaldırılmasını talep ettik bir ay geçti. Anıtkabir'e saygısızlık yapmazsınız" dedi.

Sözcü'ye konuşan Candan, şunları söyledi:

"Anıtkabir bizim göz bebeğimiz, her yerine bir şey koyarak mekansal kargaşa yaratarak, oraya saygısızlık yapmazsınız . Anıtkabir'in karşılama mekanı olan Anıttepe ile Tandoğan girişine ve Misakı Milli Kulesinin dibine yiyecek ve içecek satışı için ticari otomatlar yerleştirildi. Bu otomatlar, yığılmalarla birlikte Anıtkabir'e yakışmayan görüntülere neden oluyor. Misakı Milli kulesini dibine koyulan otomatlar ise tescilli kültür varlığı olan anıt bloğun görüntüsünü ve cephesini bozan taş desenli duvar kağıdı ile kaplandı. O otomatlar acilen kaldırılmalıdır. Sürecin peşini bırakmayacağız, otomatlar ya kaldırılacak, ya da kaldırılacak."