Bakan Çavuşoğlu: Rus turistlerin en çok memnun olduğu destinasyon Türkiye'dir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararına ilişkin, "Bu kararı olumlu karşılıyoruz. Rus turistlerin en çok memnun olduğu destinasyon Türkiye'dir" değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında, Sputnik'in sorusuna yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuş yasaklarını kaldırmasını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "Bu kararı olumlu karşılıyoruz. Rusya Federasyonu, Türkiye’de vaka sayısı yüksek olduğu dönemde uçuşları durdurma kararı almıştı, rakamlar o zaman 60 bin civarındaydı. Halkımızın yaşamında kısıtlama da yaptık, kendi sağlığımız için yaptık ama aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın da dayanışma içinde kurallara riayet etmesi ile bu rakamlar 5 binlere düştü" dedi ve ekledi:

"Türkiye’nin bu konudaki kapasitesi malum, sağlıklı turizm konusunda Türkiye’nin aldığı tedbirler ve Türkiye’nin sertifikasyon süreci veya uygulamaları dünyaya örnek oldu. Geçen sene de salgına rağmen çok sayıda Rus turist Türkiye’ye geldi, 2 milyondan fazla. Ama bir önceki yıl 7 milyon civarında Rus turist ülkeye gelmişti. Bu sene, 2 milyondan çok daha fazla Rus turistin gelmek istediğini görüyoruz. Rus turistlerin en çok memnun olduğu destinasyon Türkiye’dir. Gerek Türkiye’de gerekse Rusya’da yapılan anketler bunu gösteriyor. O nedenle bu karardan tabii ki sektörümüz memnun olmuştur ama en az o kadar belki daha fazla da Rus turistler memnun olmuştur."

'Turizm için halkımızın sağlığını feda etmemiz mümkün değil'

Çavuşoğlu, açıklamasının devamında ise Avrupa’daki ülkelerin uyguladığı yasaklar konusunda şunları kaydetti:

"Güvenli turizm konusundaki işbirliğimizi inşallah sadece Rusya’yla değil diğer ülkelerle de sürdürürüz. Geçen sene Almanya ile yaptığımız işbirliği de bir model oldu. Hem bizden hem Almanya’dan bunu öğrenmek için çok ülke onlara gittiler. Birçok ülke Türkiye’ye yönelik kısıtlamaları kaldırmaya başladı. İngiltere de kendi içindeki sıkıntılardan dolayı henüz daha bir karar almadı, Belçika henüz almadı, Hollanda değerlendiyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı liderlerle ikili görüşmesinde bu konular gündeme geldi. Fransa’ya benim ziyaretimden sonra, transit yolcularla ilgili ne istiyorsanız bilgileri verelim dedik, bilgileri gönderdik, onlar da Türkiye’yi kırmızı listeden çıkardılar. Elbette vatandaşlarımızın ve tüm ülkelerin vatandaşlarının sağlığı önemli, turizm için halkımızın sağlığını feda etmemiz mümkün değil ama sağlıklı turizm konsepti altında turistleri ülkemizde de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.”