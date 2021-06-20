Sabah yazarı Barlas: Keşke Kanal İstanbul bir CHP projesi olsaydı ve AK Parti de buna sahip çıksaydı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Keşke Kanal İstanbul bir CHP projesi olsaydı ve AK Parti de buna sahip çıksaydı" görüşünü savundu.

Sabah yazarı Barlas, Kanal İstanbul projesine ilişkin çıkarımlarda bulundu.

Yazısında Barlas, "Aynı durumu İstanbul Boğazı'na alternatif olması tasarlanan Kanal İstanbul için de düşünebiliriz. Evet... Benim İstanbul Boğazı'nda yüzmeye başladığım yıllarda bu sulardan geçen süper tekne sayısı 10 bile değildi. Şimdi ise her yıl 50 binden fazla süper tanker, sahilleri tehdit ederek Karadeniz'den Akdeniz'e veya Akdeniz'den Karadeniz'e geçiyor. Her geçiş, kıyılar için ölümcül riskler içeriyor" ifadelerini kulland.

Barlas, "Şimdi keşke CHP veya bir başka muhalefet partisi ortaya atsaydı Kanal İstanbul projesini... AK Parti iktidarı da bu projeye sahip çıksaydı kötü mü olurdu? Ama olmuyor işte; birinin yaptığını diğerleri kötülemezse buna demokrasi denilmiyor bizim ülkede. Sonuçta ben, Kanal İstanbul'u heyecanla bekliyorum" diye ekledi.