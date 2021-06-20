İstanbul’da yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası Sultangazi'de bir binanın zemin katını su bastı. Su tahliyesi yapıldığı sırada jeneratör yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katını, yaşanan kuvvetli yağış sonrası su bastı.

Bina sakinlerinin bildirmesi üzerine ilçe belediyesine bağlı ekipler, su tahliyesi çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sırasında su tahliyesinde kullanılan jeneratör alev alarak yanmaya başladı. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, yangın sırasında binayı duman sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, duman tahliyesi yaptı.

Üst katlarda mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişi, merdiven aracıyla kurtarıldı.