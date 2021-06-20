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    10 yaşındaki çocuğun parkta ölümünde karar: ‘Pişmanlık’ nedeniyle hapis cezaları paraya çevrildi

    10 yaşındaki çocuğun parkta ölümünde karar: ‘Pişmanlık’ nedeniyle hapis cezaları paraya çevrildi

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    2019 yılında İstanbul’da gerçekleşen olayda, 10 yaşındaki çocuk parkta kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ölümde ihmalleri olduğu gerekçesiyle yargılanan Kadir Seyrek ve Selçuk Altunsoy'a gösterdikleri ‘pişmanlık’ nedeniyle verilen hapis cezaları para cezasına çevrildi.

    İstanbul Eyüpsultan'da oynadığı parkta aydınlatma direğindeki kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Onur Efe Bağlan'ın ölümünde ihmalleri olduğu gerekçesiyle yargılanan Kadir Seyrek ve Selçuk Altunsoy'a verilen hapis cezaları yargılama sırasında gösterdileri 'pişmanlık' nedeniyle para cezasına çevrildi. 

    İstanbul Eyüpsultan'da 10 yaşındaki Onur Efe'nin parkta oynarken ölümüyle ilgili davada cezalar belli oldu.

    İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonuna sanıklardan Kadir Seyrek, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 6 ay, Selçuk Altunsoy da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Mahkeme, cezaları, sanıkların yargılama sürecindeki 'pişmanlık' nedeniyle adli para cezasına çevirdi. Kadir Seyrek'in 27 bin 300 lira, Selçuk Altunsoy'un ise 18 bin 150 lira adli para cezası ödemesine karar verildi.

    ‘Dışarıda gezmelerini hazmedemiyorum’

    Çocuğun annesi Birten Bağlan şunları söyledi:

    "Bu kadar az cezayla ve ardından para cezasına çevrilmesiyle dışarıda gezmelerini hazmedemiyorum. Çocuğum toprağın altında, onlar dışarıda geziyorlar. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Adalet Bakanlığı'na da sesleniyorum. Suçlular cezasını en ağır şekilde çeksin, çünkü bir can gitti, bir evlat yok.

    ‘Avukat ‘o gün yağmur yağmıştı ve ailenin burada ihmali var’ demişti’

    Mahkememizin sonunda karşı tarafın avukatı şöyle bir söz söyledi, bu beni çok incitti; 'O gün yağmur yağmıştı ve ailenin burada ihmali var' Bu ülkede ilk defa mı yağmur yağıyor? Yıllardır o direk orada, bugüne kadar böyle bir şey yaşanmadı. Bir çocuğun parkta başına ne gelebilir? Ya düşer bacağı yaralanır ya kolunu incitir ya da başka bir şey olur, ama elektrik direğinin akımına kapılarak ölmek ne demek?"

    Baba Murat Bağlan ise "Ben herkesten, kimin gücü yetiyorsa adaletin sağlanmasını istiyorum. Benim adalete güvenmekten başka çarem yok. Sadece yardım istiyorum . Evlatlarımızın sonu böyle olmamalı" diye konuştu.

    ‘Dosyada alt sınırdan ceza verilmesi ailenin üzüntüsüne üzüntü katmıştır’

    Ailenin avukatı Göksenin İnan şunları kaydetti:

    "Dosya kapsamındaki raporlarda ağır ihmaller olduğu, denetimin yerine getirilmediği, basit önlemlerle söz konusu olayın önlenebileceği açıkça yer verilmesine rağmen mahkumiyette alt sınırdan hüküm verilmesi ve başka sorumluların olup olmadığı değerlendirilmedi. Dosyada alt sınırdan ceza verilmesi ailenin üzüntüsüne üzüntü katmış ve maalesef adalete olan güvençlerini de sarsmıştır. Karara karşı istinafa başvurduk."
    Ne olmuştu?

    19 Haziran 2019 günü, Eyüpsultan'da yaşanana olayda Onur Efe Bağlan, evinin önündeki parkta oynarken aydınlatma direğindeki kaçak elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybetti. 

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda aydınlatma direklerinin bakımından sorumlu Kadir Seyrek ve işçi Selçuk Altunsoy hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    İddianamede 2 sanığın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, bu nedenle itibar edilemeyeceği ve 2 sanığın gerekli önlemleri almamaları nedeniyle Onur Efe Bağlan'ın ölümüne sebebiyet verdikleri ifade edildi. Alınan bilirkişi raporunda da Kadir Seyrek denetleme yapmadığı için asli kusurlu, işçi Selçuk Altunsoy tali kusurlu bulundu.

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    Etiketler:
    Selçuk Altunsoy, Kadir Seyrek, Onur Efe Bağlan, Hapis, Para cezası, Karar, Mahkeme, ihmal, görev, İstanbul, Türkiye
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