Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması: Montaj

Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, bugün yayımlanan ses kaydına ilişkin olarak, "Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açıktır" dedi.

Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, bugün yayımlanan ses kaydının montaj olduğunu söyledi.

​Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen Veyis Ateş ile Korkmaz arasındaki konuşmanın ses kaydını yayımladı.

Söz konusu videoyla ilgili açıklama yapan Ateş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: