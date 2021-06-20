Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması: Montaj

Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, bugün yayımlanan ses kaydının montaj olduğunu söyledi.
1/Kamuoyuna saygıyla.. pic.twitter.com/5w56oSA22z— Veyis Ateş (@veyisates) June 20, 2021
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen Veyis Ateş ile Korkmaz arasındaki konuşmanın ses kaydını yayımladı.
Söz konusu videoyla ilgili açıklama yapan Ateş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
- Sosyal medyada bana ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştır. Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının, montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır.
- Ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan, katıldığım televizyon programına bağlanıp ‘Benim ABD’de hiçbir hukuki sorunum yok ve aranmıyorum’ dedikten 24 saat sonra ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan, kendi ifadesiyle ‘Tanrının yetiştirdiği bu özel insanın’ yurt içi ve yurt dışı bağlantıları bana yapılan bu son kumpasla kendini deşifre etmiştir.
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