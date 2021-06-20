Habertürk yazarı Altaylı’dan Veyis Ateş’e: 10 milyon euro ‘aldın’ diyen yok, ‘istedin’ diyen var

Habertürk yazarı Fatih Altaylı yazısında eleştirileri anlamakta zorlandığını söyleyerek “Ne bekliyordunuz, Veyis Ateş’in İsmail Saymaz’ın karşısına oturup, 'Evet İsmail, arayıp 10 milyon euro bir ekip için, 10 milyon euro da başka bir ekip için istedim. Tabii İnan Kıraç’ın 45 milyon dolarlık alacağını da sil dedim' demesini mi” dedi.

Programda Ateş’in ‘10 milyon euro falan almadım’ dediğini söyleyen Altaylı, “Zaten ‘Aldın’ diyen yoktu. ‘İstedin’ diyen vardı” hatırlatmasında bulunarak programdaki en ‘vahim’ olayın ise Sezgin Baran Korkmaz’ın Veyis Ateş’e yaptığı ‘ithamlar ve hakaret’ olduğunu yazdı.

Altaylı, Korkmaz’ın ABD’nin talebiyle dün Avusturya’da gözaltına alındığını hatırlatarak, “Büyük olasılıkla o meşhur 12 dakikalık kaydın, kimsenin duymadığı 9 dakikalık bölümü de ABD’nin eline geçecek. Zarrab üstü Baran Korkmaz, ABD istihbaratı için tabakta kaymaklı ekmek kadayıfı, yalnız ve güzel ülkem için ise ‘yazık’ olacak” dedi.