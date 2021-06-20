TÜİK: Sabit telefona sahip olanların oranı yüzde 9'a düştü

TÜİK'in açıkladığı ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2020’ raporuna göre, 2006 yılında sabit telefona sahip olanların oranı yüzde 80.2 iken, 2020’de bu oran yüzde 9.6’ya düştü.

Türkiye’de 1994 yılında kullanılmaya başlanan cep telefonunun sabit telefon üzerindeki büyük etkisi verilere yansıdı. Hesaplamaya göre 2006 yılında sabit telefona sahip olanların oranı yüzde 80.2 iken, 2020’de bu oran yüzde 9.6’ya düştü.

Abonelikle ilgili güncel veriler de bu durumu teyit ediyor. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun 2020 sonu verilerine göre sabit telefon abone sayısı 12.4 milyon, makineler arası iletişim dahil mobil abone sayısı ise 82.1 milyonu aşıyor. Mobilde kişi sayısı ise 75.3 milyon.