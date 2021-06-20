Kayıt
22:09 20 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mahkeme, yargı , dava

    Mahkeme 'ayıplı' olduğu belirlenen sıfır kilometre otomobilin değiştirilmesine karar verdi

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043939465_0:-1:2001:1125_1200x675_80_0_0_8613cb754f0e1b79722cfa37dd33804c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106201044778314-mahkeme-ayipli-oldugu-belirlenen-sifir-kilometre-otomobilin-degistirilmesine-karar-verdi/

    Ankara 10. Tüketici Mahkemesi, tüketicinin sıfır kilometre aldığı otomobilin kapısının değiştirilmiş olduğunun belirlenmesi üzerine aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

    Mahkemenin gerekçeli kararına göre, 2018'de aldığı sıfır kilometre otomobilin sol ön camında ve kapısında teknik sorunlar yaşayan tüketici, arızanın giderilmesi için aracını servise götürmesine rağmen aksaklıklar giderilmedi.

    Anadolu Ajansı'ın haberine göre Aracını ekspertize götüren tüketici, sol ön kapının değiştirilmiş olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ilgili firmadan aracın ayıplı olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini talep etti.

    Firma tarafından talebin geri çevrilmesi üzerine araç sahibi, avukatı Nizameddin Kocabey aracılığıyla dava açtı.

    Araçta üretimden kaynaklı hiçbir problem bulunmadığını ileri süren davalı firma, otomobildeki ayıbın satılmasından sonra kaynaklandığını, aracın kalite kontrolden geçerek davacıya teslim edildiğini, söz konusu boyalı kapının satın alınmadan önce alıcı tarafından fark edilebilecek düzeyde olduğunu ileri sürdü.

    Ayrıca söz konusu problemin, davacının aracı kullanmasını engelleyecek mahiyette veya güvenlikle ilgili olmadığını savunan firma, değişim talebinin hakkaniyete aykırı olduğunu iddia etti.

    Yargılama sürecinde dava dosyasına sunulan bilirkişi raporunda da aracın sol ön kapısının değişmiş olduğu tespitine yer verildi.

    Davayı gören Ankara 10. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

    Mahkemenin gerekçesinde, aracın satışı esnasında söz konusu sol kapıya ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı ve ayıpsız şekilde satıldığının da ispatlanamadığı ifade edildi.

    Satılan aracın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca ayıplı mal niteliğinde olduğuna işaret edilen kararda, "Bu durumda davacının ayıplı aracı kullanmaya ve kabul etmeye zorlanamayacağı değerlendirilerek davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir" denildi.

    Firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu

    Kararı AA muhabirine değerlendiren avukat Kocabey, mahkemenin hakkaniyete uygun bir karar verdiğini ifade etti.

    Kocabey, ayrıca sıfır kilometre olarak aracı satan firmanın sahibi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıcılık suçundan şikayette bulunduğunu bildirdi.

    Etiketler:
    Mahkeme, Fabrika, Kusur, Otomobil
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet