Ahmet Şık'tan Veyis Ateş'e yanıt: Hakikat kendini kolay ele vermez

Gazeteci Ahmet Şık, "Veyis Ateş ve sahiplerine..." ve "Hakikat kendini kolay ele vermez" notlarıyla Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

​Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, Sezgin Baran Korkmaz’la ses kaydını yayımladığı ve kayıtlar için "Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açıktır" diyen Veyis Ateş’e Twitter üzerinden yanıt verdi.

Ahmet Şık 'Hakikat kendini kolay ele vermez' ifadelerini kullandığı paylaşımında bir açıklama linki paylaştı.

Veyis Ateş ve sahiplerine... https://t.co/99Ohrdxq2h — ahmet şık (@sahmetsahmet) June 20, 2021

Ahmet Şık, Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen Veyis Ateş ile Türkiye'de kara para aklamak suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan ve ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz arasındaki konuşmanın 2 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

Veyis Ateş, söz konusu kaydın farklı telefon konuşmalarından kaydedilerek oluşturulduğunu savunmuştu.