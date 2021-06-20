Bakan Soylu: Geçen yıl 165 milyar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı "Uyuşturucuyla mücadelenin son yıllardaki serüveni" başlıklı paylaşımda, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmaların grafiklerine yer verdi.

💉Uyuşturucu ile mücadelenin son yıllardaki serüveni



⬆️🚨Artan Operasyonlar pic.twitter.com/aIpoos3RJs — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 20, 2021

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Bakan Soylu'nun paylaştığı infografiklerden birinde 'Artan Operasyonlar' notuyla '2021 yılında 96 bin 942 uyuşturucu operasyonu yapılmıştır' bilgisi verildi.

💉Uyuşturucu ile mücadelenin son yıllardaki serüveni



⬆️⚖️Artan Tutuklamalar pic.twitter.com/9J5BodjGZO — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 20, 2021

Bakan Süleyman Soylu, bir başka grafikte de 'Uyuşturucu suçlarından tutuklananlar'ın sayısına yer verdi. Süleyman Soylu, uyuşturucu suçlarından, 2011'de 8 bin 770 kişi tutuklanırken, bu sayının geçen yıl 23 bin 693 kişi olduğunu bildirdi.

"Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri" verilerini paylaşan Soylu, 2011'de 2,1, 2019'da 69, geçen yıl ise 165 milyar lira değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, verilerde 2011'de 66 bin 955 olan uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon sayısının, geçen yıl 158 bin 960'a çıktığını kaydetti.

Paylaşımında, 'Doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölümler' ile ilgili rakamlara da yer veren Soylu, 2016'da 920, 2019'da 342, geçen yıl ise 314 kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.