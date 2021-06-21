İzmir’de dün sabah saatlerinden itibaren özellikle Buca ve Gaziemir ilçelerinde yaşayan vatandaşlar musluklardan akan şebeke suyundan yoğun kokular almaya başladı. Gün içerisinde şebeke suyundan içtikten sonra küçük çocukların karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetiyle akşam saatlerinde hastaneye getirdiklerini ileri süren vatandaşlar, yetkililerin duruma karşı ilgisiz olduğunu ve tatmin edici bir açıklama yapmadığını ifade ederek tepki gösterdi.

'Eşim, dostum, akrabalarım hala burada ve getiren getirene'

5 çocuğunun yanı sıra eşi ile birlikte Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne geldiklerini belirten Muharrem Kökalan (24), “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortada böyle bir sorun varken vatandaşları daha önce uyarması lazımdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden hiçbir şekilde memnun olmadığımı söylemek istiyorum. 5 tane çocuğumu buraya getirdim ve hastane tıklım tıklım dolu durumda. 2 çocuğum ise hala içeride bulunuyor. Çocuklarım hala kusmaya devam ediyor. Eşimde bu sudan içmiş ve lağım kokusu, doğalgaz kokusu gibi bir koku hissetmiş. 5 tane çocuk bu suyu içtikten sonra sokak ortasında bayıldı. Çocuklarda mide bulantısı, kusma, ishal gibi durumlar ile karşı karşıya kaldık. Yetkililer suda bir şey yok diyor ama biz inanmıyoruz çünkü; 5 tane çocuğum ve ayrıca eşim, dostum, akrabalarım hala burada ve getiren getirene, şikayetçiyiz” dedi.

İzmir’de 'şebeke suyu içen çocukların baygınlık geçirdiği' iddiası: Çok sayıda kişi hastaneye başvurduhttps://t.co/jqDZloagld pic.twitter.com/huREeRuiE2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 21, 2021

'Su silikon gibi kokuyordu'

Sabah saatlerinde elini yıkadığında suyun silikon gibi koktuğunu belirten Irmak Kaymaz (12) ise, “Suyu içtiğimde tadı çok kötüydü. Bir daha içtim ve en son su içmeyi bıraktım. Bugün bayağı kötüydü su, bu sefer elimi yıkamadım. Daha sonra daha da kötü kokmaya başladı. Başka sefer elimi yıkadığımda ise koku gelmedi. Suyu içince ağzımı kurutuyordu ve daha da kötü bir tat alıyordum daha sonra suyu içmeyi bıraktım” diye konuştu.

'Burada yüzlerce hasta insan var'

Akşam saat 21.00 sıralarında hastaneye geldiklerini fakat gecenin bir yarısına kadar hastanede olduklarını söyleyen Remzi Fidan (51), “Şebeke suyundan dolayı benim çocuğum hasta oldu. İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni arıyoruz kimse bizimle ilgilenmiyor. Burada yüzlerce hasta insan var. 2 gündür sular içilmiyor, hazır su alıp içiyoruz” diye tepki gösterdi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ise dün konu hakkında açıklama yapmıştı.

Gaziemir ilçesinde suyun tat ve kokusunu etkileyen kısa süreli bir arıza yaşandığını ancak sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Tahtalı Barajı’nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadeleri kullanılmıştı.