Aşılamada 41 milyonu aşan Türkiye'de 'normalleşme planı': 3. doz Temmuz'da konuşulacak

Aşılamada 41 milyon barajını geçen Türkiye'de sonbahara gelmeden toplumun yüzde 70'ne iki doz aşı yapılmış olması planlanıyor. Hatırlatma dozu aşıları içinse temmuz ayında planlamalar yapılması bekleniyor.

Türkiye'de eylül ayına kadar toplumsal bağışıklık için aşılama oranında her iki dozda da yüzde 70 oranına ulaşılmak hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı temmuzun ikinci yarısında 18 yaş üstü herkesi aşılamayı planlarken aşı akışının bu şekilde sürmesi halinde ağustos sonunda toplumun tamamın tek doz aşıya ulaşabileceği kaydedildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, hatırlatma dozlarıyla ilgili planlama ise sürüyor. İlk grup kişiler için 3. doz aşılar temmuz ayında gündeme gelecek. Hatırlatma dozlarının Sinovac ile başlayacağı, buna yetecek kadar Sinovac akışının olduğu belirtiliyor. Ancak, isteyenlere üçüncü doz aşıları seçme şansı verileceği de ifade ediliyor.

Yapılan çalışmada, aşı ekiplerinin, en düşük aşı grubuna göre tarama oluşturduğu, bu kişilerin özel olarak aranarak aşı randevusu verildiği belirtiliyor.

Ulaşmakta güçlük çekilenlere ekip gönderildiği, bir kişiye 100 kişilik hedef listeler verildiği aktarıldı. Aşılarla ilgili kafa karışıklığının ortadan kalktığı belirtiliyor.

Eczanelerde aşı uygulaması yapılabilecek

Ayrıca aşı uygulamasının kapsamının genişletileceği belirtildi. Geçen hafta organize sanayi bölgelerinde kurulu mobil aşı merkezleri gibi, eczanelerde aşı uygulaması yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu öğrenildi.

Büyük AVM’lerde de aşı merkezleri kurulmaya başlandı. Bunun ilk örneği de Gaziantep’te oldu. Aşılama oranları açısından Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla, Balıkesir ilk 5’te yer aldı. Bu oranlara göre toplumsal bağışıklığı ilk bu illerin yakalayacağı hesabı yapıldı.

Çocuklara aşı henüz netleşmedi

Yapılan toplantılarda, 12-18 yaş grubu çocuklara okullar açılmadan aşı yapılması konusu ise halen tartışılıyor. İsrail, ABD ve Kanada gibi ülkeler, bu yaş grubunu aşı kapsamına aldı.

30 yaş da aşılanıyor

Sisteme tanımlanan 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, tüm yurtta dün sabahtan itibaren randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından “Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1.5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın” mesajını paylaştı.