Enişte-kayınço vurgunu: 'Ankaway' ile dolandırdılar

İnternetten reklam izleyerek gelir elde etme vaadi ile yüzlerce kişiden para toplayan şebeke yakayı ele verdi. Sistemi kuran Eren Düzyol, kayınbiraderi Halil Başoğlu ve yazılımcı Muhammet Satıroğlu ile birlikte 9 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede 480 kişi mağdur olarak yer aldı. Dosyaya göre, saadet zinciri Ankaway’i Eren Düzyol isimli bir kişi kurdu.

Hürriyet'in aktardığı habere göre üyelere, fiyatı 1000 ile 35 bin TL arasındaki paketlerden birinin satışı yapıldı. Kimi bir paket, kimi 4 paket aldı. Yatırdıklarının yüzde 65’i kadar kazanç vaat edildi. Üyelere, 'Günde 3 dakika reklâm izlemeniz yeterli' denildi.

Daha fazla para toplamak için, birkaç ay ödemeler sorunsuz yapıldı. Hediye otomobil kampanyaları dahi düzenlendi. Kısa sürede binlerce kişi para yatırdı. Ancak, 2016 ortasında başlayan ‘saadet’ 2017’de kâbusa dönüştü. Üyeler, kâr payından vaz geçti ana paralarını dahi alamadı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun; sistemin kurucusu Eren Düzyol, Delli Ertuğrulhan Ay, Ersin Düzyol, Halil Başoğlu, Kadir Turgut, Muhammet Satıroğlu, Murat Turgut, Sadettin Er ile Savaş Işı hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık' iddiası ile dava açtı. Her bir sanık için istenen hapis cezası ise 2.160’ar yıl ile 7.200’er yıl. Davanın ilk duruşması önümüzdeki kasım ayında yapılacak.