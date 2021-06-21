Hande Fırat ve eşinden 'Suriye' açıklaması

Hürriyet yazarı Hande Fırat ile eşi Murat Özvardar, "Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar'ın Suriye'de bir sanayi şehrini yağmaladı’ iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Fırat, "Gerçekleri değiştiremezsiniz" derken, eşi Özvardar "Bu deli saçması iddia kendini dezenformasyonun şehvetine kaptırmış bir gazetecinin hezeyanından ibarettir" ifadesini kullandı.