'Dikkat içeri girmeyin bomba var' notuyla cesetleri bulunmuştu: Anne ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde dairede cesetleri bulunan Münevver Ertem ve oğlu Ertan Ertem'in silahla intihar ettikleri ortaya çıktı. Anne ile oğlunun oda kapılarının üzerinde "Dikkat içeri girmeyin bomba var" yazısı olduğu belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde dün akşam 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi.Daireye giren polis ekipleri içeri de oda kapısında asılı bir not ile karşılaştı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde notta "Dikkat içeri girmeyin bomba var" yazdığını tespit etti. Polis ekipleri olay yerine bomba imha uzmanı polisleri çağırırken, olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti. Olay yerine önlem amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi araç ve yaya geçişine kapattı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis ekipleri oda kapılarında yaptığı incelemede herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Her iki odaya da giren polis ekipleri anne ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı. Odada iki adet tabanca bulunduğu da belirtildi.

İntihar ettikleri tespit edildi

İlk odada 60 yaşındaki Münevver Ertem'in silahla kafasından ateş etmek suretiyle intihar ettiği, ikinci odada ise maktulün oğlu olduğu belirlenen 40 yaşındaki Ertan Ertem'in yine aynı yöntemle intihar ettiği ve üzerinde bomba süsü verilmiş düzenek bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede geniş çaplı inceleme yaptı. Ayrıca polis ekipleri Ertan Ertem'in cansız bedeninin yanında bulunan iki tabancayı da inceledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından bina sakinlerinin apartmana girmesine izin verdi.