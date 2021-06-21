Avukatı açıkladı: 'Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’de yargılanmak istiyor'

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, kara para aklama soruşturması kapsamında Türkiye ve ABD tarafından aranan ve Avusturya'da gözaltında bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı aracılığıyla Türkiye'de yargılanmak istediğini aktardı.

Habertürk gazetesi yazarı Yasemin Güneri, Avusturya'da gözaltında tutulan kara para aklama soruşturması kapsamında Türkiye ve ABD tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatıyla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

SBK Türkiye’de yargılanmak istiyor başlıklı yazısında Güneri, firari iş adamının Türkiye'de yargılanmak istediğini belirterek, "Sedat Peker’in iddialarının ardından ülke gündemini sarsan “rüşvet” iddiaları tartışılırken Korkmaz Avusturya’da yakalanarak cezaevine kondu. Korkmaz’ın avukatı Doç. Dr. Volkan Dülger ile iade sürecini konuştum. Adalet Bakanlığı’nın iade sürecini başlattığını söyleyen Dülger, Korkmaz’ın ABD’ye mi, Türkiye’ye mi iade edileceğine Avusturya Mahkemesi’nin karar vereceğini söyledi" dediğini aktardı.

Güneri, "Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD'de değil, Türkiye’de yargılanmak istediğini vurgulayan Dülger, buna gerekçe olarak da ceza kanunumuzu gösterdi. Kara para aklama suçunun Türkiye’deki cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis" diye yazdı.

Yasemin Güneri, Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger'in konuya ilişkin olarak anlattıklarını şöyle aktardı: