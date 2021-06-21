Avukatı açıkladı: 'Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’de yargılanmak istiyor'

Habertürk gazetesi yazarı Yasemin Güneri, Avusturya'da gözaltında tutulan kara para aklama soruşturması kapsamında Türkiye ve ABD tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatıyla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.
SBK Türkiye’de yargılanmak istiyor başlıklı yazısında Güneri, firari iş adamının Türkiye'de yargılanmak istediğini belirterek, "Sedat Peker’in iddialarının ardından ülke gündemini sarsan “rüşvet” iddiaları tartışılırken Korkmaz Avusturya’da yakalanarak cezaevine kondu. Korkmaz’ın avukatı Doç. Dr. Volkan Dülger ile iade sürecini konuştum. Adalet Bakanlığı’nın iade sürecini başlattığını söyleyen Dülger, Korkmaz’ın ABD’ye mi, Türkiye’ye mi iade edileceğine Avusturya Mahkemesi’nin karar vereceğini söyledi" dediğini aktardı.
Güneri, "Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD'de değil, Türkiye’de yargılanmak istediğini vurgulayan Dülger, buna gerekçe olarak da ceza kanunumuzu gösterdi. Kara para aklama suçunun Türkiye’deki cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis" diye yazdı.
Yasemin Güneri, Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger'in konuya ilişkin olarak anlattıklarını şöyle aktardı:
- Sezgin Baran Korkmaz’ın Türk vatandaşı olduğunu, ABD’de de 'Kara para aklama' suçundan hakkında soruşturma açıldığını, ancak Türkiye de bu konuda dava açılmış olmasının daha önemli olduğunu belirterek, 'Aynı suçtan çifte yargılama olmaz. Suçluların iadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni Türkiye ile Avusturya imzaladı. ABD ise bu sözleşmeyi imzalamadı. Sözleşme kriterlerine göre Türkiye’ye iade edilmeli' dedi.
Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD'de değil, Türkiye’de yargılanmak istediğini vurgulayan Dülger, buna gerekçe olarak da ceza kanunumuzu gösterdi. Kara para aklama suçunun Türkiye’deki cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis.
- Oysa ABD'de bu suçun cezası çok daha fazla. Sezgin Baran Korkmaz bu suçtan yargılanıp mahkum olsa dahi hapis yatmayacak.
- Dülger, 'Kara para aklama suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis. Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de bu suçtan hapis yatmaz. Türkiye'de 6 yıla kadar olan suçların zaten infazı yok. Suçlu olduğunu kabul etmiyor. Çok da sağlam gerekçeleri var. ABD'de bu suçların yüksek cezası var. Aynı suçun Türkiye'de fazla cezası olmadığı için burada yargılanmak istiyor. Ama karar mercii Avusturya Mahkemesi' diye konuştu.
- Bugün hakim karşısına çıkacak olan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili mahkeme ilk etapta iade sürecinde tutuklu kalıp kalmayacağına karar verecek.
- İade sürecinin aylar süreceği ve hangi ülkeye iade edileceği konusu bir yana Avusturya Mahkemesi’nin Sezgin Baran Korkmaz’ı iki ülkeye iade etmemesi de söz konusu. Korkmaz’ın Avusturya’da yatırımları olması ve 'İşadamı' kabul edilmesi halinde serbest kalması da gündeme gelebilir.
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