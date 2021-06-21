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    Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat, hakim karşısına çıktı: 'Üşümemesi için içeri davet ettim'

    Kuryeyi alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan iş insanı İpek Hattat'a hapis cezası

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    Türkiye
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    İş insanı İpek Hattat ile erkek arkadaşı ve şoförünün, eve gelen kuryeyi zorla alıkoyup telefonunu kırarak hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı.

    Tabletinin tamir edilemediği gerekçesiyle bir kuryeyi evinde saatlerce alıkoyduğu iddia edilen Hattat Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Hattat'ın 5 ayrı suçtan 32 yıl kadar, tutuksuz sanıklar Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven'in ise 2 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı. 

    İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müdahil Renas Demirbaş ve avukatı ile tutuksuz sanıklar İpek Hattat, Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven'in avukatları katıldı.

    Önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müdahil Renas Demirbaş'ın avukatı, "yağma" suçu yönünden mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

    Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

    Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İpek Hattat'ı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıl 8 ay, "mala zarar verme" suçundan 1 ay 20 gün, "hakaret" suçundan ise bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

    Mahkeme heyeti, verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

    Mahkeme ayrıca Hattat'ın "yağma", diğer 2 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti.

    Ne olmuştu?

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İpek Hattat'ın, tabletini tamir ettirmek için bir firmayla anlaştığı, firmanın kuryesi Renas Demirbaş'ın 25 Şubat'ta tableti almak için Hattat'ın evine gittiği anlatılmıştı.

    Hattat, erkek arkadaşı Hüseyin Sami Yüzer ve şoför Veysel Güven'in, eve gelen kuryeyi alıkoydukları, telefonunu kırıp hakaret edip tehdit ettikleri kaydedilmişti.

    İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada açıklanan mütalaada, 3 sanığın, "birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan onar yıla kadar hapsi istenmişti.

    Sanıklardan Hattat'ın ayrıca "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla ve "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 7 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması, "tehdit" suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talep edilmişti.

    Mütalaada ayrıca sanıkların "konutta yağma" suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatleri istenmişti.

    Etiketler:
    Hüseyin Sami Yüzer,  Hattat Holding, Kurye, şöför, Renas Demirbaş, İpek Hattat
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