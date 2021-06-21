Alaattin Çakıcı'dan 'Kıbrıs' açıklaması

Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a yerleştiği ve 'eroin baronu olması için teklif yapıldığı' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çakıcı, "Ben şu an özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim" dedi.

Geçen yıl yasalaşan İnfaz Kanunu ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, kişisel Twitter hesabından hakkında Kıbrıs'a yerleştiği yönünde ortaya atılan iddia üzerine yazılı açıklama yaptı.

Çakıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iddiaya net bir yanıt vermezken "kendisinin şu an özgür bir vatandaş olduğunu ve dünyanın her yerine gidebileceğini" ifade etti.

Kamuoyuna bilgilerine arz ederim. pic.twitter.com/GUtHRUoCLJ — Alaattin Çakıcı (@alattincakici) June 21, 2021

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Çakıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Batı ve okyanus ötesi İsrail, ortaklaşa, ülkemizde çirkin bir senaryo ile yerli işbirlikçilerini devreye sokarak, günlerdir bu çirkin oyunda her konuda gündeme getiren sözde basın mensupları, bir haberlerinde de Alaattin Çakıcı Kıbrıs'a gönderildi’ diyorlar.

Ben şu an Özgür bir vatandaşım, Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim. Bu Kimsenin sorunu değilken, niye bu kadar sorun ediliyor."

"'Sebahattin Önkibar isimli gazeteci YouTube’da yayınladığı videoda Alaattin Çakıcı'ya 'eroin baronu olması teklif ediliyor' diyor" ifadelerini kullanan Çakıcı, açıklamanın devamında şunları söyledi:

“Ülkemiz üzerinde by-pass yapmak isteyen herkese sözüm şudur ki devletin bekası söz konusuysa tarafım devletin bekası ve devamlılığıdır.”