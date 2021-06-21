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    müsilaj

    Müsilaja karşı uzmanlardan 'midye' çağrısı

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    Marmara Denizi’nde etkisi artarak devam eden müsilajla mücadele sürerken üç farklı üniversitedeki profesörlerden ortak bir öneri geldi. Buna göre denizlerde kurulacak midye tesisleri, müsilaja karşı kalıcı çözüm olarak kullanılabilir. Bir midyenin en az 40-50 litre su temizlediği, bu canlıların denizlerde doğal filtrasyon işlevi gördüğü belirtildi.

    Başta Marmara Denizi'ni istila ederek doğal yaşamı tehdit eden müsilaja (deniz salyası) Türkiye'nin üç farkı yerinden 'midye' önerisi geldi.

    Deniz yüzeyi kadar suyun altını da kaplayan müsilajla mücadelede yeni yöntemler deneniyor. Uzmanlara göre, temizlik çalışmalarında 'midye' doğal bir filtre olarak kullanılabilir. 

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Yiğit, denizlerin temizlenme noktasında midyenin filtrasyon görevi gördüğünü ve bu nedenle boğaz ve denizlerde midye çiftliklerinin arttırılması gerektiğini açıkladı. 

    'Çaresi midye tesislerini inşa etmekten başka bir şey değildir'

    'Boğazlarımız başta olmak üzere, denizlerimizde acilen midye çiftlikleri kurulması' gerektiğine işaret eden Yiğit, "Bunun önünde bazı belediyelerimizin direnç gösterdiğini görüyoruz, bu yanlıştır. Çünkü denize filtrasyon yerleştirmek, fabrikalarda yapılan sistemle aynıdır. Bunun da çaresi midye tesislerini inşa etmekten başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.

    Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun da Marmara’da yaşanan müsilajla mücadele konusunda midyenin doğal bir yol belirtti.

    Plankton çoğalmalarına karşı doğal olarak filtre görevi gören canlıların planktonları belli oranda baskılayabileceğini ve kullanılabileceğini söyleyen Dekan Prof. Dr. Jale Korun, yoğun endüstrinin bulunduğunu Amerika’nın Rhode Island eyaletinde istiridye, midye gibi kabuklu su üretimi yapıldığını söyledi.

    Midyelerin filtre olarak deniz çevre kirliliği çalışmaları için iyi bir model olduğunu söyleyen Dekan Korun, doğal biyolojik filtre görevi gören canlıların belirli bölgelerde özel olarak yetiştiriciliği yapılarak bölgenin daha temiz kalmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

    'Bir midye günde en az 40-50 litre suyu süzerek beslenir'

    Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Türkmen de midye yönetimi dile getiren bir başka uzman.

    "Aslında çözüm çok basit" diyerek açıklama yapan Türkmen, orta ve uzun vadede kontrollü olarak yosun, midye, istiridye ve deniz salyangozu çiftliklerinin kurulmasının teşvik edileceğini belirtti. 

    Türkmen, ''Bir midye günde en az 40-50 litre suyu süzerek beslenir. Diğer taraftan bu çiftliklerin istihdam ve ülke ekonomisine katkıları ve katma değeri de göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir'' dedi. 

    Etiketler:
    midye, çözüm, Murat Yiğit, Marmara Denizi, müsilaj
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    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
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