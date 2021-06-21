Zorlu Holding, Azerbaycan'da yatırım planlıyor

Zorlu Holding’in patronu Ahmet Nazif Zorlu, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Jabbarov ile görüştü, yatırım için mutabakat zaptını imzaladı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’nin önde gelen gruplarından Zorlu Holding, Azerbaycan’da yatırım yapmak için ilk adımı attı.

Geçen hafta Bakü’ye giden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, başkent Bakü’de bir takım görüşmelerde bulundu. Zorlu’nun en önemli görüşmesi ise Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Jabbarov ile gerçekleşti. Zorlu ile Jabbarov görüşmede mutabakat anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmaya göre Zorlu Holding, Azerbaycan’da özellikle tekstil sektöründe yatırım yapmayı planlıyor. Jabbarov, sosyal medya hesabından duyurduğu anlaşma ile ilgili olarak "Azerbaycan'ın tekstil endüstrisine yapılan yatırımlar açısından önemli bir katkı sağlayacak, yeni iş imkanları doğuracak ve kardeş ülke ile ekonomik bağları daha da güçlendirecek" dedi.

🇦🇿🇹🇷 We signed a #memorandum of understanding with "#Zorlu" Holding (@zorluholdingtr), one of the leading companies of #Turkey. — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) June 18, 2021

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