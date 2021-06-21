Süleyman Özışık'ın OHAL komisyonlarına ilişkin sözleri ortaya çıktı

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı video sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'ın 18 Haziran 2020'deki yayında kullandığı kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Özışık yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'masum olduğuna inandığı' binlerce kişinin dosyasını götürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek Süleyman Soylu'ya gerek OHAL işlemleri komisyonuna gerek diğer mercilere, masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki; 'bu insanlar masum çıkmazsa hesabını benden sorun' ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı."

Özışık'ın sözleriyle ilgili Odatv'ye konuşan Yargıtay Cumhuriyet Eski Savcısı Mehmet Ruşen Gültekin, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Hukukta böyle bir yol yok. OHAL komisyonları yargı makamı gibi çalışıyor. Orada yargıçlar da çalışıyor, görev yapıyor. Böyle bir yöntem yargıyı etkileyemeye teşebbüs gibi anlaşılır. İçişleri Bakanlığı siyasi bir makam OHAL komisyonu bir yargı makamı gibi çalışıyor. Bunun sınırlarını nerede çizeceğiz biz. Yani bu mahkemeye, savcılığa intikal ettiğinde de aynı şeyler mi olacak bunlarla ilgili. Bir gazetecinin işi midir bu? Değildir tabii ki bunlar etik dışı davranışlar ve sınırlarının nerede olacağı belli olmayan davranışlar."

OHAL komisyonlarında yargıçların çalıştığını hatırlatan Gültekin, bu davranışların binlerce yargıç ve savcıyı töhmet altında bıraktığını söyledi.