Beyoğlu'nda depreme dayanıksız riskli binalar yenilenecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nda bulunan riskli yapıların dönüştürülmesi amacıyla önemli bir karar alındı.

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm kapsamına girmeyen bölgelerdeki riskli yapıların yenilenerek daha sağlıklı ve depreme dayanıklı yapılara dönüştürülmesi amacıyla mevcut imar planlarına eklenmek üzere hazırlanan Plan Notu Teklifi, 11 Aralık 2020'de Beyoğlu Belediyesi Meclisinde oybirliği ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisine gönderilmişti.

İBB Meclisinde görüşülen teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Yürürlüğe giren teklifle birlikte Dolapdere, Piyalepaşa Bulvarı, Halıcıoğlu ve Sütlüce bölgelerinde bulunan yüzlerce riskli yapının herhangi bir hak kaybına uğramadan yenilenmesinin önü açılmış oldu.

Hak sahiplerinin söz konusu yapıları herhangi bir kat sayısı veya metrekare kaybı olmaksızın mevcut haline göre yenileyebileceği belirtildi.

Binalarını yenilemek isteyen hak sahiplerine kolaylık sağlanacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yürürlüğe giren Plan Notu Teklifi'nin depreme hazırlık açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"İlçe sakinlerimizin daha sağlıklı ve daha yeşil çevrede, depreme dayanıklı yapılarda yaşamalarını sağlamak amacıyla özverili çalışmalar yürütüyoruz. Bu hedef doğrultusunda Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yanı sıra şu an birçok farklı bölgede devam eden projeler var. Tüm bu çalışmaları yaparken kentsel dönüşüm alanları içerisinde olmayan riskli yapıları da görmezden gelemezdik. Dolapdere, Piyalepaşa Bulvarı, Halıcıoğlu ve Sütlüce bölgelerinde bulunan bu yapılarla ilgili hazırladığımız Plan Notu Teklifi, belediye meclisimizde kabul edilerek İBB Meclisine gönderilmişti. İBB Meclisinde de oy birliğiyle kabul edildi. Bu düzenlemeyle birlikte söz konusu riskli yapıların sahipleri, mevcut haklarından hiç bir şey kaybetmeksizin yapılarını yenileyebilecekler. Bu şekilde depreme hazırlıklı Beyoğlu’nu hep birlikte inşa edeceğiz."