Trabzon'da çöp tesisinde bebek cesedi aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde bağlı Taşönü Mahallesi'nde faaliyetine yeni başlayan, Trabzon’un yanı sıra Rize’nin merkezi ile batı ilçelerinden gelen çöplerin döküldüğü katı atık entegre ve bertaraf tesisinde çalışan işçilerden biri, iddiaya göre, çöpler arasında bir hafta önce bebek cesedi gördüğünü bir yakınına söyledi.

Demirören Haber Ajansı'na göre ilçede kulaktan kulağa yayılan ve sosyal medyadaki bazı paylaşımlar üzerine harekete geçen Araklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, tesislere giderek ayrıştırma üniteleri ve çöp depolama alanında iş makinesi eşliğinde inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Tesis çalışanlarının da ifadesine başvuran ekipler, bebek cesedine dair bir bulguya ulaşamadı.

Çalışmalardan netice alamayan ve bebeğin çöpe atılma ihtimali üzerinde duran jandarma ekiplerinin, ayrıca, çöplerin toplandığı bölge illerindeki hastanelerde yeni doğumları da incelemeye aldığı belirtildi.

İddialara konu bebek cesedinin cinsiyetiyle ilgili bir bilgi olmadığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Tesisin yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Jandarma Komutanlığı'nca paylaşılan bilgi notunda; ceset görüldüğü bilgisinin 16 Haziran’da verildiği ve Araklı nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, tesis içinde arama faaliyeti yapıldığı belirtildi.

Çöp alanındaki geniş çaplı aramalara AFAD, jandarma ve polise ait kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği belirtilerek, “Tesis içinde ve çöp depolama sahasında yapılan aramada, çöp yığınının çok fazla miktarda olması sebebiyle (15 bin ton) söz konusu bebek cesedi bulunamamıştır. Arama çalışmaları devam etmektedir” denildi.