En yakın arkadaşının ikiz çocuklarına defalarca istismarda bulunduğu belirtilen akademisyene 13 yıl 9 ay hapis cezası

Çanakkale’de aynı bölümde görev yaptığı en yakın arkadaşının ikiz çocuklarına defalarca istismarda bulunduğu ortaya çıkan öğretim görevlisi M.M.G’nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme M.M.G’yi 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Çanakkale’de aynı bölümde görev yaptığı en yakın arkadaşının ikiz çocuklarına defalarca istismarda bulunduğu ortaya çıkan öğretim görevlisi M.M.G.'nin yargılandığı davanın karar duruşması Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, 5 yıl önce 7 yaşında olan E.E. ve Z.E isimli ikiz kardeşlerin başından geçenleri rehber öğretmenlerine anlatmasıyla ortaya çıkan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde öğretim görevlisi olan M.M.G, aynı üniversitenin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nde görev yapan öğretim görevlisi O.E. ile çok yakın arkadaştı.

'Eğitim seminerinde öğendiler'

Eşinden ayrı olan O.E'nin ikiz çocuklarıyla yakından ilgilenen öğretim görevlisi M.M.G. iddiaya göre çocuklara defalarca cinsel istismarda bulundu. Ortaokula başlayan çocuklar, okulda görülen bir cinsel eğitim seminerinin ardından "abi" dedikleri öğretim görevlisi M.M.G'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anladılar.

7 yaşındayken yaşadıklarını rehber öğretmenlerine anlatan çocukların durumu ailelerine bildirmesiyle olay ortaya çıktı. Öğretim görevlisi O.E. çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yakın arkadaşı öğretim görevlisi M.M.G'den şikayetçi oldu.

Olayın mahkemeye taşınmasının ardından mahkeme ailenin ifadesi doğrultusunda çocukların Hacettepe Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümündeki uzmanlarca dinlenmesini istedi. Yapılan değerlendirmede çocukların cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkarken, çocukların psikolojik destek almasına karar verildi.

Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme tutuksuz yargılanan M.M.G'ye ceza yağdırdı. Hakim, istismar ve hürriyete tahdit suçlarından M.M.G'ye 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. M.M.G'nin avukatları cezaya itiraz edip bir üst mahkemeye başvurdu.

Öte yandan, 13 yıl 9 ay ceza alan öğretim görevlisinin halen görevine devam ediyor olduğu da belirtildi.