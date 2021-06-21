Bakan Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamayla aşılama hızında en iyi performansın Türkiye'ye ait olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Our World in Data'ya dayandırdığı verilere göre Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Çin ve Almanya’yı geride bıraktığı bilgisini paylaştı. Bakan Koca Twitter paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)"

AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data) pic.twitter.com/vl5DmvciWg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021

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