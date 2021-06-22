Bakan Koca, günlük aşı raporunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından 21 Haziran aşı raporunu paylaştı.

Bakan Koca, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı" bilgisini aktardı.

Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. (21 Haziran Pazartesi Aşı Raporu) — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021

​Ayrıca dünkü aşıların 1 milyonuncu dozunun saat 18.56'da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını duyuran Koca, "Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı" ifadesini kullandı.

BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI, saat 18.56’da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı. pic.twitter.com/GDjJS9qwFP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 yıllık ebe Serpil Minaz'a teşekkür etti.

Hesabından yaptığı başka bir paylaşımda Koca, “Antalya’nın Aksu ilçesinde görevli 28 yıllık ebe arkadaşımız Serpil Minaz, tüm gün Antalya Havalimanı'ndaydı. Daha önce de Bingöl, Maraş ve İslahiye’de kendi isteğiyle sorumluluk aldı. Aşı olmak isteyen milyonlar bu fedakârlıkları hak ediyor. Serpil Hanımsa binlerce teşekkürü!” ifadelerini kullandı.