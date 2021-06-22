Diyarbakır merkezli 5 ilde 'narkoterör finans' operasyonu başlatıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadeleye devam ediliyor.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da bu sabah başlatılan 'narkoterör finans' operasyonu, 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak sürüyor.

Operasyona, jandarma özel harekat, komando ve narkotik unsurlarından oluşan 1200 personelin yer aldığı 62 tim katıldı.