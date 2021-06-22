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    Havuzlarda HES kodu uygulaması

    Sitelerdeki yüzme havuzlarında HES kodu dönemi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı olan sitelerdeki yüzme havuzları, kontrollü normalleşmeyle açıldı. Site sakinlerinin tek tek ateşleri ölçülerek, HES kodlarına bakıldı.

    İstanbul Halkalı’da 9 bine yakın kişinin yaşadığı bir site ise tedbirleri sıkı tutarak, girişte ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü şartı getirdi. Havuza gelen site sakinlerinin tek tek ateşleri ölçülerek, HES kodlarına bakıldı ve kayıt tutuldu. 

    Havuzların kullanılmasına yönelik uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Akif Çelik,Yüzme havuzlarının düzenli temizlenmesi gerekiyor. Aileler çocuklarını dikkatlice takip etsin, yalnız bırakmasın. Ayrıca, güvende olmak için kalabalık alanlardan uzak durup, kapalı havuzlar yerine açık yüzme havuzları tercih etmek doğru olacaktır” diye konuştu.

    El ve ayak dezenfektanları konuldu

    Yüzme havuzlarını sıkı tedbirler alarak açtıklarını söyleyen Sitenin müdürü Okan Taşlı, “Koronavirüs salgını kapsamında gerekli tüm önlemleri aldık. Girişlerde ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü yapıyoruz. Site sakinlerinin sağlığı için yayınlanan bütün genelgelere uyuyoruz. Site büyük, yaklaşık 9 bin kişi yaşıyor. Girişte, el ve ayak dezenfektanlarımız bulunuyor. Her 4 metreye 1 kişi sığacak şekilde 1,5 metre mesafe kuralını göz önünde bulundurarak insanları içeriye kabul ediyoruz. Havuza girişlerde bone zorunluluğu da getirdik” dedi.

    Kalabalık olmamasına dikkat ediliyor

    İnsanların evlerinde bunaldıklarını anlatan Taşlı, “Havuzların açılması onlar için de güzel oldu. Alınan tedbirlerden de genel olarak memnunlar. Sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında açığız. Gelen kişileri ateşlerine kadar kayıt altına alıyoruz. Çok kalabalık olmamasına dikkat ediyoruz. 4 açık havuz var, temizlikleri düzenli olarak yapılıyor, pH ve klor değerlerini ayarlıyoruz” diye konuştu.

    'Havuzların açılmasını dört gözle bekledik'

    Havuzun açıldığı ilk gün çocuğuyla gelen Fatma Tunç ise “Havuzların açılmasını dört gözle bekledik, mutluyuz. Havalar ısınınca çocuklar evde bunaldı. Girişte ateş kontrolü yapılarak, HES kodumuz soruldu. Bence güzel bir tedbir. İnşallah sıkıntısız bir şekilde havuza gireceğiz” ifadelerini kullandı.

    Havuzun açılışını kendisinin yaptığını belirten 63 yaşındaki Salih Köse de “1 yıl sonra ilk kez havuzu kullandım, su çok güzel. İnsan hiç çıkmak istemiyor” diye konuştu.

    Dr. Çelik: Çocukları yalnız bırakmayın

    Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Akif Çelik ise “Havuzun fiziki şartları, alınan hijyen önlemleri ve acil durumda yapılabileceklerin bilinmesi çok önemli. Havuzun ve duş alanının çevresinin kaymaz malzemeden yapılmış olması lazım. Düzenli tembizlik ve kurulama yapılmalıdır. 20 kişiye bir tuvalet, soyunma kabini ve duş yeri düşecek şekilde organize olunmalıdır. Yüzme havuzlarının düzenli temizlenmesi gerekiyor. Aileler çocuklarını dikkatlice takip etsin, yalnız bırakmasın dedi.

    'Açık yüzme havuzlarını tercih edin'

    Toplu kullanılan havuzlarda enfeksiyon riski olabileceğine dikkat çeken Dr. Çelik, “Bunlar bakteriyel, viral ve mantara bağlı gelişebilir. Bu nedenle havuzlarda dezenfeksiyon ve filtreleme işlemleri yapılır. Bu işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yapmak esastır. Açık yüzme havuzlarını tercih etmeliyiz. Sosyal mesafe kuralına mutlaka uyalım. Kapalı yüzme havuzlarına gidenler ise havalandırmanın çok iyi olduğundan emin olsun. Kalabalık olan havuzları tercih etmeyin, sakin olanlarına gidin. Suyla bulaşan birçok hastalık var. O nedenle havuzda girmeden ve çıktıktan sonra muhakkak sabunla duş alın. Ayrıca vücudunda açık yarası olanların havuza girmemesini öneririm. Kan yoluyla bulaşacak hastalıklar var, enfeksiyon gelişebilir. Havlu, bone gibi eşyalar kişiye özel olmalı, başkasının eşyalarını kullanmamalıyız” ifadelerini kullandı

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