Bakan Karaismailoğlu: 26 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul’un da 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız" açıklamasını yaptı.