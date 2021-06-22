Müjdat Gezen'den Uğur Dündar'a destek: Yanında olmazsam gözüm açık ölürüm

Yılmaz Özdil'in "SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor" tweetine tepki gösteren Uğur Dündar'a Müjdat Gezen'den destek geldi. 'Yanındayız' diyen Gezen, "Eğer ben bu gece senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in, Sezgin Baran Korkmaz'ın Uğur Dündar'a bir televizyon kanalı kurdurduğunu ima etmesiyle ikili arasında başlayan tartışmaya, sanatçı Müjdat Gezen de katıldı.

Canlı yayın sırasında Uğur Dündar'ı telefonla arayan ve iki gazetecinin de ortak dostu olan sanatçı Müjdat Gezen, Dündar'a 'yanındayız' dedi. Gezen, “Sen benim yarım asırdan fazla arkadaşım. Eğer ben bu gece senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter üzerinden 'Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!' demişti.

Gazeteci Uğur Dündar, Özdil'in paylaşımına katıldığı Tele1'deki Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programında sert bir dille tepki gösterdi. "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan!" dediği sırada, Yılmaz Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımını yaptı.

Özdil bir sonraki paylaşımında da, “SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” ifadelerini kullandı.

Özdil’in iddialarına, o sırada TELE 1’de canlı yayınlanan ve Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet programında konuşan Uğur Dündar, sert tepki gösterdi. Dündar şu ifadeleri kullandı:

“Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen’dir, İkincisi sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da ‘değerli ağabeyim’ dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin”