Caddede düşük yaptı, bebeğini çöpe attı

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Kazımözalp Caddesi üzerinde yaşanan olayda, 35 yaşındaki S.A.'nın kanlı kıyafetlerini gören vatandaşlar, durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi.

Kadının, olay yerine gelen 112 ekiplerine, cadde üzerinde düşük yaptığını ve çocuğunu çöpe attığını söylemesi üzerine, çöplerde arama yapan ekipler, kadının 50 metre uzaklığında bulunan çöp içerisine atılmış 5.5 aylık cenini gördü.

Cenin olay yerine gelen doktor tarafından çöpün içerisinden alınarak, kesin ölüm nedenin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen kadın, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.