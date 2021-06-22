Karısını öldürüp evi ateşe vermişti: 7 yaşındaki Kerem de hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de babasının ateşe verdiği evden yaralı olarak kurtulan 7 yaşındaki Kerem Güney'in yaşam mücadelesi bir gün sürdü.

İstanbul Ümraniye'de dün evini ateşe veren bir baba, karısının ölmesine oğlunun da ağır yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 7 yaşındaki Kerem Güney de yaşam mücadelesini kaybetti.

Bir binanın ikinci katında dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Dumanı gören komşular itfaiyeye haber verdi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri evde yaptığı araştırmada, anne ve oğlunu ağır yaralı olarak buldu.

Anne Arzu Rahman Güney kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren 7 yaşındaki Kerem Güney ise hayatını kaybetti.

Polis, yangını kadının boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Güney’in çıkardığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, kocanın peşine düştü.

Mehmet Güney'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Güney’in cansız bedeni, deniz polisi tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.