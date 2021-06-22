10 milyon euro iddiası: Suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Veyis Ateş'ten açıklama

SBK Holding'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen ve geçen hafta katıldığı televizyon programında mal varlığıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Veyis Ateş, henüz suç duyurusunda bulunulmadığını, avukatlarının hazırlık yaptığını söyledi.

Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, mal varlığının soruşturulması için henüz suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı.

Odatv'nin haberine göre Ateş, "Pazartesi suç duyurusunda bulunacağınızı söylemiştiniz. Suç duyurusunda bulundunuz mu?" sorusu üzerine, henüz suç duyurusunda bulunulmadığını belirterek, "Avukat arkadaşlar hazırlıklarını yapıyor" dedi.

"Suç duyurunuz bugün içinde tamamlanacak mı?" sorusuna ise Ateş, "Arkadaşlarla görüşüyoruz. Yakında duyarsınız" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Veyis Ateş, SBK Holding'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilmişti.

Ateş, geçen hafta, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlarken, mal varlığıyla ilgili çıkan tartışmalara ilişkin "Bugün Cuma. Ben Pazartesi gününden itibaren teknem, boğazda yalım, boğazda vilam, ne kadar iddiam varsa soruşturulsun isteyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Saymaz'ın "Kendin savcılığa mı başvuracaksın?" sorusuna ise Ateş, "Evet. Son yıllarda benim üstüme, yakın arkadaşlarıma, herhangi bir servet çoğalması, aşırı zenginleşme var mı buyursun araştırsınlar" diye yanıt vermişti.