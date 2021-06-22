Uçak seferlerinin başladığı ilk gün Rusya-Türkiye arasında 80’e yakın uçuş gerçekleştirilecek

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) yetkilileri, uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 10 Rus havayolu şirketinin Türkiye’ye yeniden uçmaya başladığını söyledi.

Rosaviatsiya’nın açıklamasına göre uçak seferlerinin 15 Nisan’dan sonra ilk defa düzenlendiği bugün, Rusya ile Türkiye arasında 78 uçuş gerçekleşmiş olacak. Söz konusu seferlerdenşeklinde gerçekleşecek.

Türkiye’ye, 12 Rus havayolu şirketinin uçuş izni bulunuyor. Uçuşlar, Rusya’nın 32 havalimanından İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılıyor.

Rusya, koronavirüs vakalarındaki yükseliş nedeniyle Türkiye uçuşlarını 15 Nisan’da askıya almıştı. Uçuş kısıtlamasına bugünden itibaren son verilmiş durumda. Kısıtlamanın kaldırılmasına, Rusya’dan bir heyetin Türkiye’de turistler için alınan önlemleri incelemesinin ardından karar verildi.

Rusya’daki turizm otoriteleri, uçak seferlerinin bugün yeniden başlatılması ile eylül sonuna kadar Türkiye’yi ziyaret edecek Rus turist sayısının 3 milyonu bulmasını bekliyor.

Rusya'dan turistler İstanbul'a gelmeye devam ediyor

Bununla birlikteindi.

Pasaport kontrollerinin ardından bagajlarını alan Rus turistlerin bazıları transfer bölümünden Antalya'ya geçerken, bazıları da İstanbul'da konaklayacakları otellere hareket etti.

Rus turistler, 2 aylık kısıtlama sürecinin ardından uçuşların yeniden başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

'Burada olmaktan mutluyum'

Yolculardan Regina Zaribuna, kısıtlamanın ardından Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Buradan birçok yeri gezmeyi düşünüyorum" dedi. Rusya'da yaşayan ve ticaretle uğraşan Musa Öztürk, Rus eşi ve çocuklarıyla tatil için Antalya'yı tercih ettiğini dile getirerek, "Kısıtlamalar sonrası ülkemi özlemiştim. Memleket hasreti ve tatil iyi gelecek. 20 gün ailemle dolu dolu tatil yapacağız. İnşallah tüm dünya virüsten kurtulur" diye konuştu.

'Rusya'da Türkiye'ye uçak bileti arayanların sayısı yüzde 173 arttı'

Rusya'nın Türkiye'yle uçuşları yeniden başlatacağını duyurması sonrası Rusya-Türkiye uçak seferleriyle ilgili aramaların yüzde 173 arttığı belirtildi.

İzvestiya gazetesinin uçak bileti arama motoru Aviasales'e dayandırdığı haberine göre Moskova-Antalya bileti arama sayısı yüzde 182 artarken Soçi bileti aramalarında yüzde 10, Simferopol bileti aramalarında yüzde 25 azalma kaydedildi.

İzvestiya'ya konuşan 'Rozovıy Slon' Tur Acenteleri Ağı Genel Müdürü Aleksan Mkrtçyan, "Türkiye'de tatil, Yunanistan'dan yüzde 30, Kıbrıs'tan yüzde 40 daha ucuz. Bulgaristan fiyat bakımından yakın ancak bu ülke Ruslar için Türkiye'den daha az ilgi çekici. Zira Bulgaristan'da Soçi, Batum veya Abhazya'daki gibi Karadeniz sahili var, insanlar kendilerini yabancı bir tatil beldesinde hissetmiyor" dedi.

Tur operatörleri, Türkiye'yle uçuşların yeniden başlamasının Mısır, Fas ve BAE turlarının fiyatlarını etkilemediğini de ifade etti.