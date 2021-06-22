DHA: Deniz Poyraz'ın katili Onur Gencer'in örgüt bağlantısı tespit edilemedi

HDP İzmir İl binasını basıp parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in, herhangi bir örgütle bağlantısının henüz tespit edilemediği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre, Onur Gencer'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra eskiden çalıştığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarının da ifadesine başvurulduğu, geriye dönük olarak saatlerce güvenlik kamerası kaydı incelediği ve saldırganın bağlantılarının araştırıldığı belirtilirken, şu ana kadar herhangi bir örgüt izine rastlanmadığı kaydedildi.

Gencer, iş hanının 2. katındaki İzmir HDP İl Başkanlığı'nda çay servisi yapan ve annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Poyraz'ı tabancayla ateş edip öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirip yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan katil zanlısı Gencer'in emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söylediği öğrenildi. Gencer'in, sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği de kaydedildi.

Gencer'in, ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye getirilen Gencer, 19 Haziran'da 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Poyraz ise aynı gün Hava Şehitleri Kadifekale Cami'sindeki cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Tutuklanan Gencer'in savcılıkta verdiği ifadede de olayı herhangi bir örgütün yönlendirmesiyle yapmadığını, kişisel olarak planladığını söylediği öğrenildi. Gencer'in ailesi ve akrabalarının ifadesine başvuran, hem HDP il binası çevresinde hem de Gencer'in gittiği diğer yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın önceden çalıştığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarının da bilgisine başvurdu. Yapılan çalışma kapsamında, şu ana kadar Gencer'in herhangi bir örgütle bağlantısına rastlanmadı.

Öte yandan saldırı sonrası yeni bilgilere de ulaşıldı. Gencer'in evinde, polis tarafından arama yapıldı. Arama sonucu 1 av tüfeğiyle 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatı aldığı ve yasal olarak avlanmak için bu tüfeği kullanma izninin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, HDP il binasının çevresindeki 6 iş yerindeki son 1 aya ait kamera kayıtlarını incelemeye aldı.