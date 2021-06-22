AK Partili Tosun’dan ‘müzik yasağı' yorumu: Başkan Erdoğan’ın kendisi müzisyen

Eski AK Parti milletvekili Resul Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzik yasağına ilişkin "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" sözlerine ilişkin "Bu ifadesinden müziğe karşıtlığı değil, Başkan Erdoğan'ın kendisi müzisyen" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı sonrası Kovid-19'la mücadele ve kısıtlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ifadeleri birçok müzisyenden tepki gelirken, AK Partili 22. Dönem Tokat Milletvekili Resul Tosun, Habertürk’te katıldığı bir programda, bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Erdoğan’ın müzisyen olduğunu öne sürdü.

Tosun, şunları söyledi:

“Başkan Erdoğan’ın bugünkü 24:00’den sonra kimseyi rahatsız etmeme ifadesinden müzik karşıtlığı değil. Başkanın kendisi müzisyen. 20 yıllık konuşmalarına bakın müzikten, müzisyenlerden bahsederken sitayişle bahseder. Başkan Erdoğan'ın müziğe karşı gibi algılanması maksadını aşan bir şey.

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