İmamoğlu: 12’den sonra kulaklıkla dinleyerek, müziği ve sanatı hayatımızdan hiç eksik etmeden geleceğe bakacağız

İstanbul'a kazandırdıkları yeşil alanlara işaret eden İmamoğlu "Vatandaşlarımızın buralarda daha iyi vakit geçirmelerini sağlayarak, ama içine müziği de sanatı da katarak-bir şekilde 12'den sonra da kulaklıkla dinleyerek- müziği ve sanata hayatımızdan hiç eksik etmeden, moralimizi yüksek tutarak geleceğe bakacağımız günler olmasını diliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’deki toplu açılış töreninde konuştu.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" açıklamasına göndermede bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"4 milyon metrekarelik yeşil alanı, sadece 2 yılda İstanbul'un yaşamına dahil ettik. Vatandaşlarımızın buralarda daha iyi vakit geçirmelerini sağlayarak, ama içine müziği de sanatı da katarak, -bir şekilde 12'den sonra da kulaklıkla dinleyerek- müziği ve sanata hayatımızdan hiç eksik etmeden, moralimizi yüksek tutarak geleceğe bakacağımız günler olmasını diliyorum."

Pandemiye dair normalleşme takviminin açıklanmasını olumlu karşıladıklarını belirten İmamoğlu “Şu anda aşılama ile ilgili süreç iyi gitmeye başladı” dedi.

İmamoğlu, "Keşke daha hızlı ve daha önce davranabilseydik de bu dönemin, özellikle turizmle ilgili sürecini, milletçe kaybetmeseydik ifadelerini kullandı.

'Mutlu olmayan bir toplumun başarılı, üretken olması beklenemez'

Toplumun, pandemi sürecine dair hassas tavrını devam ettirmesinin gerekliliğine dikkat çeken İmamoğlu, normalleşme sürecinde de projeleri aynı hızla sürdüreceklerini vurguladı. Türkiye'nin ve dünyanın yaklaşık 16 aydır “hayattan kopmuş” bir halde yaşadığına dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

"Milyonlarca metrekarelik yeşil alanı İstanbul'un yaşamına dahil ettik. Sadece 2 yılda, 4 milyon metrekareyi aşan bir alandan bahsediyorum. Vatandaşlarımızın buralarda daha iyi vakit geçirmelerini sağlayarak, ama içine müziği de sanatı da katarak bir şekilde 12'den sonra da kulaklıkla dinleyerek, müziği ve sanata hayatımızdan hiç eksik etmeden, moralimizi yüksek tutarak geleceğe bakacağımız günler olmasını diliyorum. Zira, mutlu olmayan bir toplumun başarılı, üretken olması beklenemez. Huzurlu ve sağlıklı olmayan bir toplumun başarılı ve geleceğe umutla bakması beklenemez. O bakımdan biz, bunu da sağlamak için görevimizin başındayız."

Adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir sözüyle yola çıktıklarını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu hedefle, hiç kimseyi ayırt etmeden, 16 milyon İstanbullu ile bir arada süreci yönetmenin keyfini yaşıyorum. İstanbul'un dört bir yanında halkımızı dinleyerek, onların ihtiyaçlarını önceleyerek işleri yapıyoruz. Yani bu mahallede bir bina yapmak marifet değil; bu mahallede yaptığınız binanın içini, vatandaşın ihtiyaçları ile doldurmak önemli. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Elbette ki sizleri dinleyerek".

Kreş konusunu önemsediklerini belirten İmamoğlu, 20 olan sayıyı, 150’ye çıkarma hedefleri olduğunu yineledi. Kreş sorununu bir belediyenin tek başına çözemeyeceğini kaydeden İmamoğlu, "Ama biz, burada ihmal edilmiş bir soruna, aslında farkındalık yaratıyoruz" diye konuştu.

İşsizliğin de yakıcı sorunlardan biri olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "İşsizliği biliyoruz. İşsizliğe katkı sunmak, istihdamı arttırmak, doğru iş gücü ile çalışanları buluşturmak anlamında; hızlıca yoğun nüfuslu olan Bahçelievler'de ‘İstihdam Ofisimiz’i açtık. Şu ana kadar, 18 bine yakın insanımıza iş bulduk. Hem de şu pandemi döneminde, 7-8 aylık çalışma ile. Müthiş rakamlar bunlar" ifadelerini kullandı.