Gürkan Hacır: Uğur Dündar ağabeyimiz rahatsızlandı

Gazeteci Gürkan Hacır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada KRT'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programına Uğur Dündar'ın rahatsızlandığından dolayı katılamayacağını ifade etti. Hacır paylaşımında şu açıklamayı yaptı:
"Gündem tıka basa dolu. Uğur Dündar ağabeyimiz rahatsızlığından ötürü bu haftalık aramızda yok. Geçmiş olsun ağabey."
Bu akşam Şimdiki Zaman akşamı.Gündem tıka basa dolu.@ugurdundarsozcu ağabeyimiz rahatsızlığından ötürü bu haftalık aramızda https://t.co/lklpyeHypSçmiş olsun ağabey! @zeynepgurcanli @ismailsaymaz @barisyarkadas @mustafahos @ALICINAR ve Barış Doster @krtkulturtv deyiz. Saat 20.00 pic.twitter.com/lov8Y2zfJz— gürkan hacır (@gurkanhacir) June 22, 2021
Gazeteci Uğur Dündar, Tele 1 canlı yayınında Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma tepki göstermiş, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin gazeteci Yılmaz Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" demişti.
Dündar, "Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa, 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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