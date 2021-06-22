Türkiye'de koronavirüsten 57 can kaybı, 6 bin 143 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin 22 Haziran 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

Buna göre son 223 bin 238 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 73’e ulaştı.

Son 24 saatte, semptom gösteren 565 hastayla birlikte 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736’ya çıktı. Can kaybı da 57 artarak 49 bin 293’e yükseldi.