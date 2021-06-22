TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"a ilişkin açıklama yaptı.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız" ifadelerini kullandı.

Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız. pic.twitter.com/V6Kz9JAZSh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

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